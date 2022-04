Torenhoge energierekening, maar de deuren van winkels staan altijd wagenwijd open. Hoe zit dat?

In deze bajes kunnen gevangenen iedere dag naar hun werk: dit is waarom

Je tijd uitzitten in de bajes. Het klinkt zo makkelijk, maar niets is minder waar. Tegenwoordig kun je ook in de bak, aan de bak te zitten. In de Alphense gevangenis van directeur Cees Niessen hoeft niemand stil of werkloos achter de deur. Maar, zegt hij: ,,Goede begeleiding is meer dan alleen het regelen van werk.”

11 april