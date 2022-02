Twee ‘Celestes’ tegenover elkaar in rechtszaak: ‘Onze salons lijken te veel op elkaar, klanten raken verward’

Een naam kan voor een hoop verwarring zorgen en in de Haagse Frederikstraat leidde het zelfs tot een rechtszaak. Het bedrijf Celeste in Willemspark verkoopt hier al ruim twintig jaar luxe parfums en huidverzorgingsproducten en is een gevestigde naam.



Eigenaresse Virginia Blanche Celeste Borsboom (43) was dan ook verrast toen in 2020 een nieuwe ‘Celeste’ opdook in de Valeriusstraat, niet ver van haar salon. Wederom gericht op uiterlijke verzorging, maar géén uitbreiding van haar eigen zaak. ,,,Iedereen vroeg: waarom heb je nog een zaak geopend zonder het te vertellen?”’ vertelt Borsboom. ,,Alles leek gewoon té veel op elkaar, anders had ik er nooit een probleem van gemaakt.”