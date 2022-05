Twintig jaar bij de baas, maar nu door long covid gedwongen ontslagen

‘Vrouwen verdienen maar bij 11 procent van de grote bedrijven meer dan mannen’

Bij slechts 11 procent van de grote bedrijven is het gemiddelde uurloon van vrouwen hoger dan dat van mannen in hetzelfde bedrijf, blijkt uit een analyse van het CBS. Deze uitzondering gaat vooral op in het openbaar bestuur en bij uitzendbureaus.

8 mei