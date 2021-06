UWV hoopvol over herstel arbeidsmarkt: ‘Aantal gewerkte uren zal stijgen’

De arbeidsmarkt zal dit jaar gaan herstellen, verwacht UWV. In de vandaag verschenen arbeidsmarktprognose 2021-2022 worden de eerste positieve signalen omschreven. Hoewel het totaal aantal banen nog niet zal groeien, gaan we wel meer uren werken. Ook stemt de geringe toename van de werkloosheid van vorig jaar hoopvol.

Jaarlijks komt UWV met een arbeidsmarktprognose naar buiten met de verwachte ontwikkelingen voor dat jaar. De prognose voor 2021-2022 blijft er een met een slag om de arm, zeggen de makers van de prognose. ,,Je hebt altijd te maken met onzekerheden, maar dit jaar zijn die wat groter dan gebruikelijker. We baseren ons op de ramingen van het CPB en die worden regelmatig bijgesteld naarmate de economische gevolgen steeds beter zichtbaar worden”, zegt arbeidsmarktadviseur Menno de Vries, een van de auteurs van het document.

Uitzendbranche

Maar de experts verwachten zeker dat de arbeidsmarkt gaat herstellen. Naar verwachting neemt het aantal gewerkte uren met 2 procent toe. Maar dat betekent dit jaar nog geen banengroei, zegt De Vries. ,,Vorig jaar zagen we het aantal gewerkte uren afnemen, terwijl het aantal banen minder hard afnam. Een gevolg van de steunmaatregelen. Mensen die toen minder uren gingen werken, kunnen die nu weer oppakken.”

UWV verwacht voor dit jaar zelfs een lichte afname (0,1 procent) van het aantal banen tot ongeveer 10,7 miljoen. De groei start pas in 2022, het aantal banen zal dan met 1,3 procent toenemen. Dat is eigenlijk best gemiddeld, zegt De Vries. ,,Maar er zit wel een groot verschil tussen sectoren.” Dat laat de prognose van 2021 ook zien: in de sector cultuur, sport en recreatie wordt een afname van 4,3 procent verwacht. De uitzendbranche zal juist groeien. ,,Werkgevers nemen na een crisis niet direct vast personeel in dienst, ze kiezen liever voor flexwerkers want dan kunnen ze het nog even aankijken en makkelijker afschalen als dat nodig is.”

Baanverliezers

Ondanks de krimp op de arbeidsmarkt is de werkloosheid in 2020 relatief weinig toegenomen, zag UWV. Ruim 60 procent van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren, vond binnen een half jaar weer werk. In de horeca was dat 63 procent en in de sector cultuur, sport en recreatie 59 procent.

Een groot deel vond nieuw werk in de eigen branche. De Vries: ,,Vanaf juni vorig jaar gingen veel bedrijven weer deels open en was er weer meer werk te vinden.” In de reisbranche en luchtvaart vond juist een complete verhuizing van werknemers plaats. Van het vertrokken personeel in de reisbranche dat binnen zes maanden weer werk vond, kwam 90 procent in een andere hoek terecht, in de luchtvaartsector was dit 87 procent.

Hoe het de baanverliezers in de tweede en derde lockdown is vergaan, weet UWV nog niet. De Vries voorspelt in ieder geval dat 2021 er voor horecapersoneel dat zijn baan verloor positief uitziet. De horeca staat immers te springen om nieuw personeel. ,,Maar misschien hebben ze inmiddels al een andere baan gevonden in de supermarkt, de zorg, overheid of via uitzendbureaus. Daar was de afgelopen maanden meer werk.”

Of het werk dat kon blijven bestaan door de steunmaatregelen er straks nog is, kan De Vries moeilijk voorspellen. ,,Je ziet nu heel weinig faillissementen, terwijl veel bedrijven die gesteund zijn misschien zonder steun wel waren omgevallen. Veel werkgevers hebben belastingschuld opgebouwd die terug moet worden betaald, hetzelfde geldt misschien voor een deel van de steun.”

