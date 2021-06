Vader van Oscar (18) gaf hem de kans zijn droom waar te maken en nu runt hij een hotel

Peter Poort is er trots op dat hij eigenaar is van het rijksmonument uit 1588 in de Voorstraat. Hij verwierf het in 2014 en heeft er sinds kort het Poorter Boutique Hotel in gevestigd. Nu de lockdown voorbij is, overnachtten de eerste gasten er. ,,Het is een mooie gedachte dat Maarten Tromp vroeger na de zeeslagen weer terug naar dit huis kwam. Dit was zijn thuis. We proberen mensen hier een unieke beleving te geven”, zegt Poort.



Hij zocht een huurder voor het pand waarin eerder hotel De Nymph zat, maar vond geen partij waarmee hij in zee wilde. Daarop besloot hij na een grondige verbouwing en restyling zijn 18-jarige zoon Oscar de kans te geven. ,,Toen ik hem op z’n zestiende vroeg wat voor werk hij wilde doen, zei hij: een hotelketen bouwen. Dan wordt het tijd dat je dat nu gaat doen, heb ik hem gezegd.”