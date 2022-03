Van haren wassen naar bejaarden wassen: kapster Jolanda (36) switchte na twintig jaar naar de zorg

Podcast Zij zegt ‘Toen ik ging trouwen, moest ik stoppen met werken’

In de wekelijkse podcast en column Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Vandaag is het Internationale Vrouwendag en net als iedereen laat Debby zich inspireren door grootse rolmodellen die het verschil maken op het wereldtoneel. Maar de vrouw die haar het meest inspireert… dat is toch haar moeder. In een nieuwe aflevering praten moeder en dochter over emancipatie door de generaties heen, ingaan tegen de tijdsgeest en hard werken om de eigen broek op te houden. ‘Mijn omgeving snapte niet dat ik ging werken’.

8 maart