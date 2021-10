Van straatschoffie tot glazenwasser: ‘Beetje humor, betrokkenheid en schop onder de kont als het nodig is’

Nee, een makkelijke jeugd heeft Ian bepaald niet gehad. De eerste jaren van zijn leven groeide hij op in België. Maar omdat zijn Belgische vader drugsproblemen had, vluchtte zijn Nederlandse moeder met hem naar de Haagse Schilderswijk, waar zij oorspronkelijk vandaan kwam. Hier had zijn opa Nelis een glazenwassersbedrijf. Al snel merkte hij dat het leven in deze migrantenbuurt ook geen pretje was. ,,Ik heb veel ellende meegemaakt in die wijk.’’