Verslaggever Danique draait een dagje volle bak mee in de horeca: ‘Ondanks vakantietijd is het vliegen’

Ondanks de 32 graden staan ze er toch. Yvette Luikinga (58) is druk bezig met het koken van haar Indische gerechten, wat de basis is van de kaart. Ondertussen heet haar man en mede eigenaar Albert-Jan Luikinga (59), alle gasten welkom in hun eetcafé Luik in Vathorst. Eigenlijk doet het echtpaar alles zelf. ,,Er zijn een aantal parttimers in dienst maar die zijn allemaal vrij jong, dus die mogen niet al het werk doen”, aldus Albert-Jan.