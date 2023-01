Vreselijk zenuwachtig als je moet presenteren: hier komt dat door

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog, stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: spreekangst.

Zweethanden, een rood hoofd, bang zijn om een modderfiguur te slaan, struikelen over woorden... Voor veel mensen is spreken in het openbaar een verschrikking. Je kunt je nog zo goed voorbereiden en tientallen uren in een mooie presentatie steken, maar als je eenmaal voor een publiek staat, kun je alsnog worden overvallen door een black-out. Volgens sommige bronnen komt spreekangst zelfs nog vaker voor dan doodsangst. Psychologen maken dan ook gekscherend de grap dat de meeste mensen tijdens een begrafenis liever in de kist liggen dan achter het spreekgestoelte staan.

Ook de mevrouw die mij mailde had er last van. Als hoofd sales was ze in onderling contact uiterst bedreven. In een vergadering gaf ze eenvoudig haar mening en ook in een groepsgesprek voerde ze vaak het hoogste woord. Maar stond er een ‘presentatie’ op het programma, dan sloeg de paniek toe. Van tevoren sliep ze slecht. En op het moment dat ze op moest, kwam er vaak niets meer uit van de zenuwen. Soms rende ze zelfs de ruimte uit, met nog een halve presentatie te gaan.

Plotseling heel zelfbewust

Ik kon me er iets bij voorstellen. Vroeger vond ik een praatje houden in het openbaar vreselijk. Mijn spreekangst verdween pas na een aantal jaar lesgeven, waarbij ik het zo vaak deed dat het een routine werd. Inmiddels ben ik zelfs spreker van beroep. Toch zijn er soms nog steeds presentaties waarbij ik plotseling heel zelfbewust word. Dan denk ik opeens: wat zeg ik nou eigenlijk allemaal? Wat kijken er veel mensen! Wat zullen ze over me denken? Vervolgens begin ik te stamelen, en is het einde zoek.

Spreekangst is namelijk een self-fulfilling prophecy. Hoe meer zorgen je je erover maakt, hoe zelfbewuster je wordt. En hoe zelfbewuster je wordt, hoe meer je gaat hakkelen én hoe meer je je vervolgens weer zorgen maakt. Het probleem is dus dat je te veel focust op wat er vanbinnen gebeurt (logisch, want je voelt je oncomfortabel!) en je daarmee de wereld om je heen uit het oog verliest.

En daar ligt - naast oefenen, oefenen, oefenen - ook de oplossing: de aandacht verschuiven, naar buiten toe. Het is lastig, maar de truc zit ‘m in rustig ademhalen, een stilte laten vallen en je vervolgens concentreren op iets anders - op de mensen in de zaal, je spiekbriefje of de verdere inhoud van je verhaal.

Het is dát of - wanneer er gevraagd wordt of iemand iets wil vertellen - wachten tot iemand anders zijn vinger opsteekt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

