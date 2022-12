videoLeraar, schrijver, columnist, spreker en bestuurder. Het is een korte samenvatting van Merel van Vroonhoven. De oud-topbestuurder weet als geen ander hoe het is om je hart te volgen op de arbeidsmarkt. ,,Je bent nooit te oud om een andere afslag te nemen.”

Dertig jaar lang heeft Merel van Vroonhoven in het bedrijfsleven gewerkt. Ze studeerde Mijnbouwkunde op de TU Delft en kwam na haar afstuderen in de financiële wereld terecht. Daar heeft ze zestien jaar gewerkt, waarna ze de overstap maakte naar een bestuursfunctie bij de NS. Na vijf jaar bij het spoorbedrijf werd ze gevraagd om voorzitter te worden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

,,Een baan met veel maatschappelijke relevantie, maar ook een op grote afstand. Na vijf jaar AFM en twintig jaar directiefuncties begon het steeds meer te kriebelen. Ik wilde graag ‘dichterbij’ van betekenis zijn, voor mensen voor wie onze prestatiemaatschappij niet vanzelfsprekend toegankelijk is.”

Afgedaald van het pluche

Op een regenachtige decemberdag maakte ze een wandeling en vielen alle puzzelstukjes op zijn plek: ,,Daar in de regen, helemaal alleen wist ik het opeens: ‘Ik word docent in het speciaal onderwijs’.” Het leraarschap is een maatschappelijk betrokken functie, waar ze weer volledig haar passie kan uitvoeren. ,,Waarom denken we altijd maar aan hoog, hoger, hoogst en aan zoveel mogelijk geld? Sommige mensen denken dat ik - als docent - ben afgedaald van het pluche, maar voor mij voelt het als een promotie.”

Van Vroonhoven volgt haar hart bij het uitstippelen van haar loopbaan, maar hoe kunnen andere mensen dit aanpakken? Deze lessen heeft zij geleerd:

1. Je bent nooit te jong of te oud voor een andere carrière

,,Keuzes zijn nooit voor altijd. Veel jonge mensen hebben keuzestress, maar dat is nergens voor nodig. Geen enkele keuze ligt voor de rest van je leven vast. Ook niet als je een studie kiest, een eerste baan gaat zoeken of een carrièreswitch wil maken. Je loopbaan is een reis. Zo nu en dan neem je afslagen, waar je ervaring opdoet. Deze ervaring neem je mee in de rest van je reis. Er komt altijd wel een nieuwe afslag.”

2. Ervaringen gooi je niet weg

,,Ook ouderen vinden het soms eng om keuzes te maken. Dat terwijl alles mogelijk is. Althans, je kan natuurlijk niet op je 50ste nog profvoetballer worden. Maar op enkele uitzonderingen na, kan je op elk moment in je loopbaan besluiten om je hart te volgen. Elke nieuwe stap in je loopbaan is het gevolg van een stap die je al eerder maakte.”

,,Ik ben nu docent op het speciaal onderwijs, maar had hierin nog helemaal geen ervaring. Wel kan ik door mijn leidinggevende ervaring bijvoorbeeld een klas onder controle houden of ben ik niet zo snel van mijn stuk als leerlingen even boos zijn. Je gooit dus nooit ervaring weg, je neemt het altijd mee in de rest van je loopbaan.”

3. Neem een overwogen besluit

,,Soms kan je er bij een nieuwe carrièrestap er financieel op achteruit gaan. Als dit een angst is, bereken dan eerst wat je allemaal nodig hebt. Kan je bijvoorbeeld de auto verkopen of is het nog nodig om zoveel geld aan kantoorkleding uit te geven? Je angst wordt minder abstract als je de gevolgen duidelijk op een rijtje zet.”

,,Het is ook eng om een nieuwe stap te zetten als het geen financiële gevolgen heeft. Je begint toch iets niets. Als je hier zenuwachtig van wordt, bekijk dan eerst of de baan daadwerkelijk bij je past. Loop bijvoorbeeld een dagje mee of onderzoek wat de baan inhoudt. Als je bijvoorbeeld docent wil worden, geef dan eerst bijles. Op deze manier kom je er achter of het echt bij je past.”

4. Schakel vrienden in als je niet op je plek zit

,,Soms zit je niet op je plek, maar weet ook niet precies wat er aan scheelt. Schakel dan je familie en vrienden in. Zij kunnen vaak net een ander perspectief bieden. Je kan hen bijvoorbeeld vragen: ‘Als je mij ander werk ziet doen, welke baan zou dat dan zijn?” Je zal zien dat ze met opmerkelijke antwoorden komen, waar je zelf misschien nooit aan gedacht hebt.

Je hart volgen op de arbeidsmarkt gaat niet altijd soepel. Je moet niet alleen weten wat je wil veranderen, maar bijvoorbeeld ook opleidingen volgen. Neem dus genoeg tijd om over je volgende carrièrestap na te denken. Ook als je nu nog op je plek zit. Het is belangrijk om regelmatig even stil te staan bij je loopbaan en keuzes durven maken. Anders kom je nooit verder.”

Volledig scherm Merel van Vroonhoven verliet het bedrijfsleven voor werk als docent in het speciaal onderwijs. © videostill

