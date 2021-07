Waarom elke manager zijn personeel een middagdutje moet laten doen

Waarom wil die stomme telefoon nou geen connectie maken met mijn oordopjes? Al zeker een kwartier was ik aan het rommelen: bluetooth uit, bluetooth aan, maar mijn telefoon bleef dienstweigeren. Totdat ik me bedacht dat hij misschien even opnieuw opgestart moest worden. Hij stond al zo lang aan, zoveel schermpjes open, blijkbaar moest hij even resetten. Ik zuchtte diep, want ik begreep precies hoe mijn telefoon zich voelde. Ik had een paar drukke cursusdagen achter de rug, ik was óók moe en mijn hersenen begonnen ook vast te lopen. Kon je maar gewoon op een knop drukken en je brein even herstarten.

Nou, dat kan dus. Het heet een dutje en kan je helpen productiever te zijn, mits je het goed aanpakt. Neurowetenschapper Sara Mednick doet al jaren onderzoek naar hoe je het meeste uit je middagdutje kan halen. En nee, het is niet kinderlijk of ouwelijk om een dutje te doen, volgens haar sluit het juist uitstekend aan bij ons biologisch ritme.

Saaie organisatie

Sterker nog: vroeger was het heel gebruikelijk om niet alleen ’s nachts, maar ook overdag te slapen. Rond het middaguur schreeuwt ons lichaam om slaap. Je lichaamstemperatuur daalt en je kan niet meer zo goed nadenken. Wij lossen dat op met meer koffie, want tja, een dutje doen onder werktijd wordt niet zo gewaardeerd. Een vriend stuurde me een keer een foto door van zijn slapende collega en dat vonden we tekenend voor zijn saaie, logge organisatie.

Quote Als je thuiswerkt is er niemand die doorheeft dat jij een half uur de ‘harde schijf aan het leegruimen’ bent

Toch zou elke manager het dutje moeten toejuichen. Het lijnt ons zenuwstelsel weer mooi uit, ons immuunsysteem krijgt een boost en je geheugen wordt weer opgeruimd. Helemaal niet zo’n gek idee om een matje onder je bureau te leggen, een trui over je hoofd te gooien of je terug te trekken in een leeg kantoortje. Mik je op 20 tot 30 minuten dan blijf je in een ondiepe slaap waaruit je makkelijk en verkwikt wakker wordt. Dat was precorona lastiger dan nu. Als je thuiswerkt is er niemand die doorheeft dat jij een half uur de ‘harde schijf aan het leegruimen’ bent. En op kantoor staat er vast wel ergens een vergaderzaaltje leeg waarin je een meeting voor jou en je dut kan plannen.

