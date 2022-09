Waarom is er zo’n groot personeelstekort?

videoBedrijven in horeca, onderwijs, zorg en nog veel meer sectoren kampen met steeds grotere personeelstekorten. Voor elke 133 vacatures zijn er volgens het CBS slechts 100 werkzoekenden. Waarom is de krapte op de arbeidsmarkt nu zo groot en hoe is die op te lossen?

Het lijkt misschien of het enorme personeelstekort spontaan is ontstaan, maar dat is allerminst het geval, zegt Hafid Ballafkih, lector Arbeid & Menselijk kapitaal in Transitie bij de Hogeschool van Amsterdam. ,,De afgelopen jaren gingen we al langzaam naar deze situatie toe. De economie groeit en ook de vergrijzing neemt toe. Mensen vinden het nu misschien verrassend, maar ik durf wel te stellen dat we - als corona er niet was geweest - eerder in deze situatie gezeten hadden.’’

Ook voor de coronapandemie kampten verschillende sectoren, zoals het onderwijs en de techniek, al met personeelstekorten. ,,Inmiddels hebben bedrijven in vrijwel alle sectoren last van een gebrek aan personeel.’’

In werkenden meer uren laten werken, zoals bijvoorbeeld werkgeversvereniging AWVN bepleit, ziet Ballafkih geen oplossing. ,,Als je het als rekensommetje bij elkaar optelt past het mooi, maar het leven draait om meer dan werken alleen. Mensen die nu parttime werken hebben daar vaak een reden voor: ze willen vrijwilligerswerk doen, zijn mantelzorger of willen tijd doorbrengen met hun gezin. Moeten we als samenleving willen dat dat niet kan?’’

Werkenden meer en harder laten werken heeft nog een mogelijke keerzijde. ,,In ons eigen onderzoek geeft een derde van de mensen met de hoeveelheid werk die ze nu uitvoeren al aan moeite te hebben de balans te houden tussen werk en privé. Als je hen nog meer laat werken, dreigt overbelasting en verzuim. Dan zijn we nog verder van huis dan we nu al zijn.’’

‘Idee van nieuw werk geeft ook onzekerheid’

Willen we het personeelstekort het hoofd bieden, dan is er volgens Ballafkih een cultuurverandering nodig in hoe we kijken naar werk. ,,We zitten nu in een kwantitatieve economie, gericht op groei. We moeten overstappen op een kwalitatieve economie, waar het niet draait om steeds meer produceren, maar om de waarde die we toevoegen met het werk dat we doen. Banen die van belang zijn in onze maatschappij moeten aantrekkelijker worden dan banen die minder toevoegen.’’

Dat aantrekkelijker maken begint met betere beloningen en betere arbeidsvoorwaarden, stelt Ballafkih. ,,Ook in Nederland zijn er veel banen aan ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ waar mensen heel hard moeten werken onder alles behalve ideale arbeidsomstandigheden, voor een inkomen waarmee ze nauwelijks rond kunnen komen.’’

Als werkenden eenmaal een baan hebben, zijn ze niet snel geneigd die te verlaten. ,,Het idee van nieuw werk geeft ook onzekerheid, dat kan mensen weerhouden. Er zijn naast de arbeidsvoorwaarden ook andere factoren die bepalen of we in werk blijven zitten. Als we in de huidige baan zulke leuke collega's hebben of dit werk zo handig dicht bij huis is, dan beïnvloedt dat de keuze. Maar als mensen niet anders kunnen dan verder kijken - zoals veel werknemers van Schiphol die in de coronacrisis een andere baan moesten vinden - dan kunnen ze ergens terechtkomen waar ze een hoger loon krijgen, gunstigere werktijden hebben of een minder hoge werkdruk ervaren. Waarom zouden ze dan teruggaan?’’

Stakingen in het nieuws

Beroepen waarvoor de vraag het grootst is, kampen daarnaast vaak met een slecht imago. ,,Het zijn de omstandigheden eromheen die werkzoekenden af kunnen schrikken. Een jongere die het leuk lijkt om later les te geven, kan nieuws zien over stakingen in het onderwijs vanwege de hoge werkdruk en toch maar besluiten iets anders te kiezen. Dit wil niet zeggen dat mensen maar niet moeten staken, integendeel. Maar het zijn wel allemaal factoren die invloed hebben op het imago van beroepen.’’

Maar hoe minder mensen kiezen voor een beroep, hoe groter de werkdruk voor de huidige werknemers wordt, hoe meer werknemers stoppen, hoe groter het tekort weer wordt. ,,Het is een proces dat zichzelf versterkt. Alleen door betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te creëren kun je het imago verbeteren en het beroep weer aantrekkelijk maken.’’

