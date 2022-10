Waarom je bij een eerste ontmoeting beter niet recht tegenover elkaar kan zitten

Bij de afwijzing zal Mohammed niet verteld worden dat zijn naam een rol speelt, iets als het ontbreken van een ‘klik’ is waarschijnlijker. Maar de klik die je met iemand voelt is in veel gevallen te sturen. Werk aan de eerste indruk die je maakt, maar kijk ook zelf verder als je iemand ontmoet. Aardiger naar de ander, maar ook handiger voor jezelf. Met wie we moeten samenwerken hebben we immers vaak niet in de hand, dan loont het om een klik te kunnen maken met iemand.

Zo maak je een goede indruk bij een eerste ontmoeting:

1. Laat de ander zich gezien voelen. Bij de eerste indruk doe je dat door je lichaam toe te draaien naar degene die je ontmoet. Is dat een groepje? Doe het dan even bij iedereen aan wie je je voorstelt. Gebruik ook je blik: kijk de ander even écht in de ogen. Kijk iets langer dan je misschien gewend bent. Als je de kleur ogen van de ander weet zit je goed.

2. Geef een ferme handdruk. Niet te kort en niet te lang.

3. Glimlach. Je komt zelf sympathieker over en door onze spiegelneuronen is je gesprekspartner ook sterk geneigd om te gaan glimlachen. Dat geeft hem gelijk een beter gevoel over jullie gesprek en over jou.

4. Begin zelf het gesprek. Als jij start – in plaats van afwacht tot de ander begint – kom je opener over, als iemand waarmee je makkelijk samenwerkt.

5. Ga níet recht tegenover elkaar zitten. Het voelt dan alsof jullie gaan onderhandelen. Kies aan tafel een stoel om de hoek, dit geeft sneller het gevoel dat je samen gaat werken.

6. Zorg voor een open houding. Laat je schouders niet hangen, kruis je armen niet over elkaar.