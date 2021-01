Waarom je eens ouderwets zou moeten bellen in plaats van appen

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je sociaal contact met collega’s als zoveel mogelijk thuisblijven de norm is. Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Vandaag: pak eens - lekker retro - de telefoon.

Mijn zoon als peuter wees verrukt naar het zwarte ding met kringelsnoer. ,,Wat dat nou?’’ Een telefoon! Maar dat was toch zo’n plat ding, met spelletjes en video’s? Waar je met je kleine vingertjes op kon tikken en schermpjes weg kon vegen … Nou, zoon, eerlijk gezegd is het ook iets waar je mee kunt bellen!

Afstand

Mailen en appen is reuze efficiënt en het bespaart ons ook nog eens zo’n misschien wel ongemakkelijk telefoongesprek. Maar het is toch niet zo’n goed idee als het misschien lijkt: mailen en appen creëert afstand. We voelen ons niet zo verbonden met de ander.

En ook videobellen is het niet. Het zorgt voor een overdosis aan oogcontact: in een echt gesprek zouden we nooit zo dicht op de ander zitten en elkaar zoveel aankijken. Het werkt een beetje bevreemdend en we worden er ook nog eens bekaf van. Dat laatste verschijnsel heeft zelfs een naam: video conferencing fatigue (‘vermoeidheid door videobellen’, red. )

Het toevoegen van beeld, zo laat onderzoek zien, zorgt bovendien niet dat we ons meer verbonden voelen. Hét verschil blijkt te zijn of we typen of praten. De stem horen van iemand maakt wel dat we ons meer verbonden voelen met die ander.

Waarom we niet bellen

In het zojuist genoemde onderzoek vroeg men proefpersonen wat ze zouden doen als ze contact op wilden nemen met een oude vriend. Stuur je een getypte sms of app of bel je? De deelnemers verwachtten dat een telefoongesprek meer verbinding met de oude vriend zou brengen, maar ook ongemakkelijk zou zijn. Even een berichtje sturen zou vast niet zo voelen. En ze kozen er dus ook massaal voor om een tekstberichtje te sturen en niet te bellen.

Vervolgens hebben de onderzoekers de deelnemers de beslissing uit handen genomen en bepaald dat een deel van de groep moest bellen en het andere deel een tekstbericht moest sturen. En wat bleek? Voelde het ongemakkelijk om te bellen? Er bleek geen verschil in ervaring tussen bellen en het sturen van een tekstbericht.

Bij een sollicitatie

Het lijkt er dus sterk op dat we ons tegen laten houden door de verkeerde redenen. Pak dus tijdens het solliciteren eens ouderwets de telefoon. Je zult je al snel onderscheiden van anderen en het is veel gemakkelijker om verbinding te maken. Als je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek via Zoom of Teams is het natuurlijk onbeleefd om als sollicitant te willen bepalen dat jullie een ander medium, zoals de telefoon, gaan gebruiken. Dat raad ik je dan ook niet aan, lijkt me een slecht begin. Maar bijvoorbeeld informatie inwinnen of contacten leggen kan vast per telefoon.

Quote Je kent het hoop ik ook: een gesprek dat geen agenda volgt en waarbij de afstand wegvalt. Waar écht gepraat wordt

En dan is daar tussen de schoonmaak door ineens een echt gesprek. Al jaren doe ik een deel van mijn werk vanuit mijn kantoor in de tuin bij ons huis. En deze vrijdagmiddag verwachtte ik het hele weekend logees en dus was ik helemaal niet aan het werk, maar aan het stofzuigen. Juist toen belde een klant. Mijn hoofd stond er niet naar, maar een klant is een klant. Dus ik nam het gesprek aan. En het werd een bijzonder gesprek. Je kent het hoop ik ook: een gesprek dat geen agenda volgt en waarbij de afstand wegvalt. Waar écht gepraat wordt. Mijn klant zette zijn auto aan de kant en ik ging er ook eens voor zitten. Toen ons gesprek afgelopen was, voelde ik mijn glimlach. Met forse tegenzin pakte ik de stofzuiger weer.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.