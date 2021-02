Waarom jouw kat iedere videomeeting verstoort: ‘Pure liefde’

,,Lou, is het nu klaar?!” Geen videocall met de collega’s gaat voorbij of de knorrige kat van collega Renée laat van zich horen. Ook hier thuis weet kater Fidel zijn baasjes een hele dag te negeren, tot de start van een Zoom-meeting. Dan wil hij plots wél aandacht en springt hij op schoot of op tafel. Of erger: hij beslist dat het toetsenbord de ideale plek is om zich te wassen.

Lou en Fidel zijn zeker niet de enige huisdieren die het leuk vinden om thuiswerkers te storen. Sociale media staan vol met memes en herkenbare filmpjes en foto’s van katten die een videogesprek onderbreken. Zijn het pestkoppen of is er iets anders aan de hand? Volgens dierenarts Joshua Dutré zijn ze gewoon opportunistisch. ,,Katten hebben gevoelige poten en zoeken graag de warmte op. Om die reden verstoppen ze zich tijdens de winter bijvoorbeeld ook graag onder de motorkap van een auto”, vertelt hij. ,,Een computer die al een tijd aan staat, geeft warmte af. Als je die redenering volgt, is het niet gek dat katten erop afkomen.”

Quote Tijdens een Zoom-call kunnen de dieren in de nabijheid van het baasje komen zonder onmiddel­lijk aangeraakt te worden. Dat vinden ze aangenaam Joshua Dutré, dierenarts

Aandacht

,,Bovendien is het een mythe dat katten geen sociale wezens zijn”, zo gaat Dutré verder. ,,Ze zijn graag in het gezelschap van hun baasje, maar worden niet altijd graag vastgepakt of gestreeld. Tijdens een Zoom-call kunnen de dieren in de nabijheid van het baasje komen zonder onmiddellijk aangeraakt te worden. Dat vinden ze aangenaam.”

Anneleen Bru deelt die mening. Ze is gedragstherapeut, heeft verschillende boeken geschreven over katten en richtte Felinova op, een praktijk die gespecialiseerd is in katten. ,,Mensen willen tonen dat ze van hun huisdier houden door ernaar te kijken, hem of haar op te pakken, te knuffelen. Maar eigenlijk stuur je een andere boodschap. Staren komt agressief over voor katten. Een kat oppakken is geen goed idee. Dat voelt bedreigend voor het beestje.”

Volledig scherm Links: Joshua Dutré. Rechts: Anneleen Bru. © Horizon / Irmy Coeckelbergs

Hoe een kat dan toont dat hij van je houdt? Bru: ,,Door naar je toe te lopen, zich om te draaien en z’n achterste te laten zien. Dat lijkt afstandelijk, maar dat is wat katten het liefst hebben: geen oogcontact. Dat gedrag kan je spiegelen door je huisdier te negeren. Op het moment dat je videobelt, of naar de tv kijkt of aan het lezen bent, ben je in zijn ogen een vriendelijk, uitnodigend wezen dat wil knuffelen. Gaan ze bovenop je toetsenbord zitten? Dat is pure liefde.”

Katteneigenaren kunnen hier een belangrijke les uit trekken, meent Bru. ,,Katten zijn er niet louter voor ons plezier en gezelschap. Wie het ritme en de trekjes van zijn huisdier volgt, krijgt veel sneller leuk gedrag.”

Quote Een kat kan evengoed tonen dat hij je gezelschap op prijs stelt door zich op een meter van jou te nestelen Anneleen Bru, gedragstherapeut voor katten

Toch is een kat die je wel met rust laat tijdens een videocall niet per se asociaal, zegt dierenarts Dutré. ,,Veel hangt af van het individuele karakter. Sommige katten zijn aanhankelijk, anderen meer op zichzelf. Het één is niet slechter of beter dan het ander. Het zijn gewoon individuen met hun eigen voorkeuren.”

Gedragsexpert Bru: ,,Het zijn niet allemaal schootliggers. Een kat kan evengoed tonen dat hij je gezelschap op prijs stelt door zich op een meter van jou te nestelen. Wanneer een kat gesocialiseerd is, is de kans groter dat hij aanhankelijk is. Dat wil zeggen dat de kitten vanaf week twee in de buurt was van mensen en op schoot is genomen.”

Gedragspreventie

Best gezellig, zo’n kat in de buurt. Maar wat als je werk af moet krijgen of een serieuze videomeeting hebt met een klant? Bru: ,,Gedrag van een kat veranderen kan enkel met preventie, management en modificatie. Heb je een belangrijk project? Doe dan de deur dicht zodat je kat niet bij je kan komen. Dat is preventie. Of zorg ervoor dat hij zich met andere dingen kan bezighouden. Is zijn etensbakje gevuld? Liggen er snoepjes in een voerpuzzel? Zijn er voldoende interessante spelletjes in de buurt? Staat er een klimboom? Dat is management.”

Wanneer de viervoeter erbij mag zijn, moet je een plek voorzien waar hij kan liggen. ,,Tussen het computerscherm en je toetsenbord, bijvoorbeeld, of leg een deken op tafel. Als hij op de deken gaat liggen, moet je hem belonen met aandacht en snoepjes. Ongewenst gedrag ga je ontmoedigen. Springt hij op je toetsenbord? Zet hem dan consequent weg. Dat noemen we gedragsmodificatie.” Alleen zo zal je bijzondere collega leren om zich te gedragen tijdens je videomeetings.

