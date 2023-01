Waarom ‘nooit opgeven’ geen goed advies is

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: doorgaan of toch stoppen?

,,Ik kan ook gewoon een baan gaan zoeken. Ik zag allemaal leuke vacatures!” Mijn vriend rolt met zijn ogen. Ik ben nu vier jaar zzp’er en al vier jaar zeg ik dit elke paar weken. De reactie van mensen in mijn omgeving is steevast: Neehee. Niet opgeven. Niet zo vreemd misschien. In carrièrerubrieken verschijnen vaak succesverhalen van mensen die het roer omgooiden. Omdat ze niet langer onder het juk van een baas wilden werken, werden ze zzp’er. Soms was het lastig, maar ze hielden vol. En kijk ze nu!

Nooit opgeven is misschien wel het stomste regel die er bestaat, vindt pokerspeler en beslisexpert Annie Duke. Natuurlijk, als je terugkijkt op de levens van winnaars dan hebben ze nooit opgegeven. Maar andersom wil het niet zeggen dat als je nooit opgeeft, je dan een winnaar wordt. Soms werkt volhouden juist tegen je. In haar boek Quit laat Duke zien wanneer je beter kan stoppen en wanneer je moet volhouden.

Zonde

Zo beschrijft ze hoe mensen kunnen verzanden in ‘verzonken kosten’ en daarom moeite hebben om op tijd te stoppen. Verzonken kosten zijn tijd, geld, energie, moeite en liefde die je in een project, baan of liefde hebt gestopt en die je niet zomaar wil weggooien door te stoppen. Zelf heb ik in vier jaar een enorm netwerk opgebouwd, heb ik een mooie site en vaste opdrachtgevers. Zonde om dat op te geven, toch?

Niet per se, denkt Duke. Misschien heb je gaandeweg dingen ontdekt die maken dat je eigenlijk niet meer op de goede weg zit. Zo ging ik voor mezelf beginnen omdat ik mijn tijd vrij in wilde delen en vaker thuis wilde werken. Sinds corona is dit eigenlijk helemaal geen issue meer: mijn vriend werkt met zijn vaste baan ook thuis als hij dat wil.

Stoppen kan helpen om je doel sneller te bereiken, meent Duke. Als je taken afstoot of een baan opgeeft, dan heb je tijd en middelen over om je te richten op wat je wel wil. Als pokerspeler legt ze daarom soms ook haar hand neer om nieuwe kaarten te kunnen trekken. Waarom nog meer geld verbrassen aan kaarten die je toch niet helpen te winnen? Zelf ga ik toch nog maar even door met freelancen. Ik vind het spel nog te leuk.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

