Waronne is APK-steekproefcontroleur: ‘Kom soms op het drukste moment van de dag of in de pauze’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Waronne van den Brink-van Rumpt (29). Zij is APK-steekproefcontroleur bij de RDW.

Wat doe je precies?

,,Als steekproefcontroleur hou ik toezicht op bedrijven met een APK-erkenning. Steekproefgewijs controleren we of de APK goed wordt uitgevoerd. Zo zorgen we samen voor veilig verkeer op de weg.”

Hoe ziet je dag er dan uit?

,,Om half 9 open ik thuis mijn laptop en dan krijg ik het bedrijf door waar ik heen moet. De keurmeester van het bedrijf waar ik kom heeft een APK op een auto uitgevoerd, die ik vervolgens nog een keer uitvoer. Zo check ik of de APK goed is gedaan.”

Wat als het oordeel van de keurmeester volgens jou niet klopt?

,,Als ik het niet eens ben met de beslissing van de keurmeester, dan bespreek ik dat. Het kan betekenen dat de keurmeester én het bedrijf cusumpunten krijgt, de bedrijven noemen dat strafpunten. Als ik geen opmerkingen heb en de APK is goed uitgevoerd, dan krijgen keurmeester en bedrijf bonuspunten.”

Kijken bedrijven uit naar je komst?

,,Ik kom soms op het drukste moment van de dag of tijdens de pauze. De meeste bedrijven zeggen: het hoort erbij en we weten het. Maar er zijn ook bedrijven die niet heel enthousiast op mijn komst reageren.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,Ik werkte 15 jaar als technisch specialist voor vrachtwagens in een werkplaats. Daar voerde ik zelf ook APK’s uit. Nu werk ik sinds januari bij RDW. De overstap was voor mij spannend, het is toch een dingetje om ineens ‘aan de andere kant’ te werken. Iedereen kent de RDW en heeft soms ook wel een oordeel klaar.”

En, bevalt het?

,,Ja, ik vind het onwijs leuk. Mijn werk is afwisselend: ik zie veel verschillende bedrijven en ontmoet veel mensen. En ik hou onwijs van de techniek van auto’s.”

Wat is het leukst?

,,Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan de veiligheid om mij heen. Dat auto’s veilig en goed de weg op gaan. En ik vind het heel leuk om veel bedrijven te zien en gezellige contacten te hebben.”

Wat is je echt bijgebleven?

,,Dat ik buiten gejuich hoorde toen ze zagen dat een vrouw de steekproef kwam doen. Van de 400 steekproefcontroleurs in Nederland, zijn er maar vijf vrouw. Ik ben niet anders gewend, want ik werkte ook al jaren in de werkplaats waar ook vooral mannen werken.”

Wat is minder leuk?

,,Het is soms een uitdaging als ik een ander oordeel heb over een APK dan de keurmeester. Dan moet je samen in gesprek gaan over de beslissing.”

Welke skills zijn belangrijk?

,,Naast technische kennis is het belangrijk om rustig te kunnen blijven in bepaalde situaties. Je moet soms meedenken en meeleven met de keurmeester. En elke dag is anders, dus je moet ook wel flexibel zijn.”

Hoe is de balans werk-privé?

,,Heel goed. Het stukje vrijheid dat je krijgt is voor mij heel fijn. Natuurlijk moet je je uren maken, maar je bent vrij om zelf je tijd in te delen. Nu kan ik mijn kinderen eerst naar school brengen en ben ik flexibeler als ze ziek zijn.”

Blijf je tot aan je pensioen?

,,Voorlopig blijf ik dit werk zeker doen. Ik ben nu APK 2 steekproefcontroleur, dat betekent dat ik personenauto’s check. Binnenkort ga ik voor APK 1, zodat ik ook zwaardere voertuigen kan controleren, zoals vrachtwagens. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden binnen RDW. Dus ik verwacht niet dat ik snel weg ben.”

Wil je nog wat kwijt?

,,Ik vind het altijd wel belangrijk dat voertuigeigenaren het hele jaar door een auto onderhouden. Hierbij kan je denken aan de bandenspanning, het bandenprofiel en de lichten.”

