Wat werkgevers niet snappen over werknemers uit generaties X en Y

Er is een kloof ontstaan tussen de verwachtingen en drijfveren van jonge werkenden en hun leidinggevenden. Dit geldt specifiek voor de jongeren die deel uitmaken van Generatie Y (geboren tussen 1981-1996) en Generatie Z (geboren na 1997). Dit blijkt uit het onderzoek The Born Digital Effect van softwarebedrijf Citrix , onder tweeduizend jongeren en duizend leidinggevenden over de hele wereld.

Het verschil tussen beide partijen wordt vooral duidelijk als het gaat om de bedrijfscultuur en de gebruikte technologie op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat leiders het moeilijk vinden om in te schatten wat de prioriteiten zijn van werkenden uit generatie Y en Z. Deze groep mensen wordt ook wel digital natives genoemd: zij zijn geboren in een volledig gedigitaliseerde wereld. In totaal zijn er in ons land zo'n 5,9 miljoen volwassenen die in deze categorie vallen.

Baanzekerheid

Er zit een flink verschil in de mate waarin beide groepen technologie inzetten voor hun werkzaamheden. Acht op de tien jongeren zou graag willen werken op hun eigen apparaten, dit geldt voor slechts 7 procent van de leidinggevenden.



Van de werkenden uit generatie Y en Z gebruikt 78 procent instant messaging apps als Whatsapp, dit is voor slechts 16 procent van de leidinggevenden het geval. Ruim één op de acht leidinggevenden denken dat jonge werkenden de nieuwste technologie op kantoor willen hebben. In werkelijkheid vindt één op de zes van hen dit echt belangrijk.



Stabiliteit en baanzekerheid staan hoger op het wensenlijstje, dit is voor wel acht op de tien jongeren namelijk van groot belang. Daarnaast wil een grote meerderheid van hen (84 procent) een baan die voldoening geeft en een goede werkrelatie met hun leidinggevende.

Rol van kantoor

Dat een vaste baan gewild is, betekent echter niet dat de jongere werkenden vast willen houden aan een traditionele werkweek. Ruim een kwart van de werkenden die na 1981 geboren zijn zou het liefst vier dagen per week werken. Eén op de vijf wil zelf hun werktijden bepalen en bijna net zoveel jongeren willen graag een traditionele werkweek waarbij er van 9 tot 5 gewerkt wordt.

Quote 94 procent wil na corona niet full-time terug naar kantoor

Bij een vierdaagse werkweek zouden leidinggevenden het liefst zien dat medewerkers alle werkdagen op kantoor doorbrengen. Managers verwachten over het algemeen ook dat jongere collega's daar hetzelfde in staan. Dit staat echter haaks op de voorkeur van de werkenden uit Generatie Y en Z: wel 94 procent wil niet full-time terug naar kantoor. Zo wil 28 procent volledig thuiswerken en is 29 procent tevreden met een hybride werkmodel waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Het is voor hen daarbij wel belangrijk dat thuiswerken de overhand heeft.



Volgens het onderzoek moet de rol die het kantoor speelt in een werkweek opnieuw vormgegeven worden, zodat deze weer relevant wordt voor de jongere werkenden. De onderzoekers trekken de conclusie dat het personeel er zelf productiever en gelukkiger van wordt, wat weer een positieve impact heeft op de bedrijfsgroei.

