Wéér een thuiswerkwinter: acht tips om de moed erin te houden

Januari is misschien wel de minst leuke maand van het jaar. De feestdagen zijn voorbij en de lucht is grijs. Daarnaast zitten veel werkenden nog steeds op hun thuiswerkplek. Toch zullen we nog even vol moeten houden. Hoe je dat doet? De beste tips van de experts om met meer concentratie, motivatie én weerbaarheid nóg een thuiswerkwinter door te komen.

Ons brein heeft moeite met thuiswerken. We worden afgeleid door huisgenoten of -dieren en bergen digitale berichten die we op verschillende kanalen binnenkrijgen. Het klinkt bijna paradoxaal, maar we worden tegelijkertijd ook te weinig uitgedaagd. ,,Velen van ons zitten zich thuis te vervelen door te weinig prikkels en dynamiek”, stelt Ulrika Léons, gz-psycholoog, organisatieadviseur en directeur van Skils bij Zorg van de Zaak.



Maar we moeten het nog wel een tijdje moeten volhouden, dus zijn tips welkom. Hoe komen we de komende thuiswerkwinter door?

1. Zorg voor afwisseling in je werkdag

Léons geeft als advies om voor variatie en afwisseling te zorgen in je werkdag. Wissel blokken van focustaken af met het afvinken van je to-dolijst. En wissel ook van fysieke omgeving als dat kan: ,,Kijk of je overleggen wandelend kan doen, voer een telefoongesprek staand met het raam open of in een andere ruimte.”



2. Houd een vast werkritme aan

Zorg er ook voor dat je je vasthoudt aan een normaal werkritme. Dus geen mails beantwoorden tijdens het ontbijt en maak wandelingen op vaste tijden. Léons: ,,Ook is het verleidelijk om thuis nog een uurtje langer te werken, maar probeer werk en privé te scheiden.” Een wandeling voor en na werktijd helpt overigens heel goed om de werkdag bewust op te starten en af te bouwen. ,,Fysiek bewegen is dé manier om je brein even te resetten.’’



3. Zet je brein in werkmodus

Motivatie vinden om aan de slag te gaan begint met op tijd starten, zegt Mark Tigchelaar, focusexpert en mede-eigenaar van de Focus Academy. En trek 's ochtends werkkleding aan, in je pyjama achter je laptop zitten is niet bevorderlijk voor de motivatie. Wellicht helpt koffie drinken uit je favoriete ochtendmok nog om jezelf op gang te brengen. ,,Dat geeft het signaal aan je hersenen: we gaan aan de slag.”



4. Laat je niet te veel afleiden

Maar de kans is groot dat je je door de heen dag regelmatig laat afleiden. Volgens Tigchelaar zijn er vier bronnen van afleiding. Deze ‘concentratielekken’ zijn te dichten. Te weinig prikkels zorgen ervoor dat je brein zich verveelt. Dus daag jezelf uit tijdens een saai Zoomoverleg, door bijvoorbeeld kleine tekeningetjes te maken.



Laat je ook niet te veel afleiden door interne prikkels. Schiet je iets te binnen tijdens het werken, schrijf het dan direct op. Externe prikkels kunnen je ook uit je concentratie halen, zoals inkomende mails of de pianorepetitie van de buurman. Tigchelaar: ,,Zorg daarom dat je alleen de belangrijkste notificaties aan hebt staan en een geluidswerende koptelefoon kunt opzetten.”

5. Plan meetings op het juiste moment

Doctor in de psychologie en schrijver Elke Geraerts zegt dat beter concentreren begint bij aanvoelen waar je pieken en dalen zitten. ,,Door de dag heen heb je momenten waarop je je goed kunt concentreren en momenten waarop het wat minder is. Zit je nu op 40 procent van je aandacht? Plan dan een teammeeting in of ga mails beantwoorden, die taken vragen minder focus.”



6. Vraag je werkgever om meer hersteltijd

Houd de touwtjes op je werk in handen door bij je werkgever aan te geven dat je meer hersteltijd nodig hebt. Geraerts: ,,Het heeft geen zin om taken met maar 20 procent energie te doen. Dan is het veel beter om even naar buiten te gaan om energie op te doen in plaats van door te blijven gaan.”



7. Klagen mag

Thijs Launspach, psycholoog en auteur van het boek Fokking druk geeft wekelijks tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Hij weet precies wat helpt als de werkmotivatie ver te zoeken is. Kijk bijvoorbeeld iets opbeurends op YouTube. ,,Een paar minuten grinniken, en daarna kun je er weer tegenaan.” Of bel iemand om tegenaan te klagen, mag best. Dat werkt volgens Launspach louterend en vaak ook nog eens verbroederend.



8. Blijf goed voor jezelf zorgen

Zit je vast in het machteloze gevoel dat niets meer kan en mag? Wat je wel kunt doen is je weerstand op peil houden door regelmatig te bewegen, genoeg te slapen, gezond te eten en de natuur in te gaan. Launspach: ,,Goed voor je gezondheid, fysiek én mentaal.” Probeer ook zoveel mogelijk anderen te blijven zien. Plan een wandelgesprek met een collega, blijf digitale koffieuurtjes organiseren met het team en bezoek desnoods iemand thuis, eventueel met zelftest.



En troost jezelf met de gedachte dat ook een baaldag van voorbijgaande aard is. ,,Je zult het op zo’n dag niet willen horen, maar toch is het zo: statistisch gezien is morgen alweer een stuk beter.”

