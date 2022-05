Werk jij liever thuis omdat je daar productiever bent? ‘Gaat om meer dan je to-dolijst afstrepen’

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: een intern netwerk.

Nu we massaal hybride werken komt het meer dan ooit op jezelf aan om te zorgen voor goede interne werkrelaties. Je werkgever faciliteert vast je bureau thuis, maar keuzes maken wanneer je naar kantoor gaat of op locatie bij een klant werkt moet je meestal zelf doen.

Het is toch zo verleidelijk: lekker als een speer je to-dolijst afwerken. En thuis gaat dat het beste: onderzoek van de Boston Consultancy Group onder 12.000 werknemers in Amerika, Duitsland en India bevestigde wat je vast al vermoedde: we zijn productiever als we vanuit huis werken. Maar het gaat wel ten koste van onze sociale relaties. Wil je op de lange termijn succesvol zijn, dan heb je een intern netwerk nodig, toont onderzoek aan. En juist dat is moeilijk online op te bouwen.

De valkuil van productiviteit

Het is verleidelijk om je productiviteit leidend te laten zijn. ‘Thuis doe ik meer, dus ik werk vooral thuis’. Maar er is meer dan wat je op korte termijn weg kunt strepen op je to-dolijst. De Boston Consultancy Group constateert ook dat gebrek aan sociale contacten schadelijk was voor de onderlinge samenwerking. Als jij op je werkplek bent, investeer je dan wel eens tijd en energie in het maken van een praatje met iemand? En als het antwoord ‘ja’ is, hoeveel moeite doe je daar dan precies voor? Het loont om er een schepje bovenop te doen.

Lees ook bij Intermediair: Vijf tips om goed samen te werken met collega's

Zelf gelegenheid voor contact creëren in plaats van afwachten is een goed idee. Reserveer tijd en energie voor het bouwen aan je interne netwerk en laat het een rol spelen bij je afweging wanneer je thuis en wanneer je op kantoor of locatie werkt.

Zorg daarbij voor een stok achter de deur. Spreek, als je op kantoor of op locatie werkt, een concrete doelstelling met jezelf af, zoals drie collega’s aanspreken die je nog niet kent. Wordt er gebruikgemaakt van flexplekken, kies dan een bureau op een plek met wat reuring. Dicht bij de koffieautomaat, bijvoorbeeld.

Wat eerder bij de vergadering

Onderbreek, ook als je lekker bezig bent, je werk om een kop koffie te gaan halen als iemand anders dat ook doet en maak een praatje met diegene. Schuif bij een vergadering ‘in het echt’ niet exact op tijd aan, maar kom wat eerder. Zo heb je tijd om te kletsen met iemand die er ook al is.

Ik begeleidde eens een drukke communicatiemedewerker in een individuele training van een drukke communicatiemedewerker. Ze was zeer productief, maar met de ideeën die zij had over het werk werd niets gedaan. Regelmatig zat ze in een overleg met een andere collega en haar baas. Haar collega bekritiseerde vaak haar ideeën en haar baas ging daar in mee.

Quote Ze had toch meer te doen dan praten met de baas? Maar ze deed het wel

Hoe los je zo'n situatie op? We besloten tot het verbeteren van de band met haar baas. Ze moest regelmatig een praatje met hem maken. Ze voelde niet zo’n enorme klik met hem als persoon, maar toen ze er even de tijd voor nam, kwam ze toch snel met een lijst onderwerpen waar ze het goed over konden hebben samen. De volgende stap was zijn kantoor in de gaten houden om gelegenheden te spotten om even bij hem binnen te kunnen lopen. Dat was wel even slikken voor haar: ze had toch meer te doen dan praten met de baas? Maar ze deed het wel.

En het werkte! Opeens zag ze regelmatig de mogelijkheid om zijn kantoor binnen te wippen. Ook de small talk liep prima. Na een tijdje bracht ze tijdens zo’n gesprekje een idee naar voren. Met succes. Haar baas dit keer wel enthousiast over haar idee. Wat voor haar eerst had gevoeld als tijdsverlies, bleek nu een enorme winst op te leveren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.