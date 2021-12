Werken in de wetenschap saai? Instagrammers Mimi, Noor en Lotte bewijzen het tegendeel

Op elk feestje kreeg Mimi den Uijl van Sisters in Science dezelfde opmerkingen: ‘Met scheikunde kan je toch alleen leraar worden?’ Of ‘Studeer je scheikunde? Dan moet je wel heel saai en slim zijn.’ Op een gegeven moment was ze er klaar mee.



Daarom startte de promovenda samen met mede-promovenda Abdulhussain en junior docent Schreuders in januari het Instagramaccount SistersinScience_NL. ,,We wilden alle stereotype beelden uit de wereld helpen’’, zegt Den Uijl. Ze zijn al goed op weg. Inmiddels heeft het account ruim 2400 volgers en hebben ze de NWO Diversity Initiative Award gewonnen met 50.000 euro prijzengeld.

Wat is het voor een award?

,,Het is een prijs voor initiatieven die zorgen dat de exacte wetenschappen - zoals scheikunde - een gevarieerder publiek bereiken. Wij proberen bijvoorbeeld onze volgers een kijkje te geven in ons dagelijks leven als scheikundigen. En hen vooral ook enthousiast te maken voor de studie of het vak. Eigenlijk zijn we een soort rolmodellen of wetenschappelijke influencers.”

Quote Op Sisters in Science laten we zien wat we allemaal doen, maar ook dat we net zoveel lol hebben als ieder ander Mimi den Uijl

En is dat nodig?

,,Jazeker. Gek genoeg willen maar weinig mensen scheikunde studeren, terwijl het ontzettend leuk is. Om eerlijk te zijn had ik dat zelf eerst ook niet door. Ik dacht dat er alleen jongens scheikunde studeren en dit allemaal niet-sociale nerds waren. Hier bleek totaal niets van te kloppen. Als ik zelf een rolmodel had, dan had ik waarschijnlijk minder getwijfeld over m'n opleiding.”

,,Scheikunde wordt ook vaak gepresenteerd als hele droge materie. Forensische wetenschap klinkt bijvoorbeeld veel sexyer dan scheikunde, terwijl ze helemaal niet veel verschillen. Daarnaast kan je er ontzettend veel kanten mee op. Je kan er docent mee worden, maar ook voor de overheid werken of in het ziekenhuis.’’

Lukt het om deze ideeën op Instagram te weerleggen?

,,We proberen het. Mensen hebben al jaren een verkeerd beeld van scheikundigen. Op Sisters in Science laten we zien wat we allemaal doen, maar ook dat we net zoveel lol hebben als ieder ander. We maken grappen of maken onze eigen variant op een populair filmpje. We schuwen ook niet de tegenslagen, soms gaat het op het lab niet helemaal goed. En dat delen we ook. We krijgen vaak reacties dat mensen het heel herkenbaar vinden. We zijn ook vooral drie normale mensen.”

Worden jullie al herkend op straat?

Den Uijl lacht. ,,We worden inderdaad wel op de Universiteit van Amsterdam herkend. Dat is niet zo vreemd, we werken hier alle drie en veel volgers studeren of werken hier. Maar we worden ook al bekender in de scheikundewereld. We worden wel eens aangesproken op een conferentie, dat is wel echt heel leuk.”

Jullie zullen door de award nog wel bekender worden.

,,We vinden het nog steeds onvoorstelbaar dat we deze prijs hebben gewonnen. In januari hadden we dit succes nooit kunnen bedenken. En nu mogen we bedenken wat we met de 50.000 euro prijzengeld moeten doen.’’

,,Gelukkig hebben we al wat plannen klaarliggen. We willen het geld gebruiken om Sisters in Science bekender te maken. Dus niet alleen via Instagram opereren, maar ook echt het land in. Het liefst willen we langs middelbare scholen om de leerlingen hier van alles over scheikunde te vertellen. Onze doelgroep bestaat nu vooral uit scheikundestudenten of mensen die al in deze sector werken. Het zou mooi zijn als we echt rolmodellen voor de aankomende studenten kunnen zijn.”

