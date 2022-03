Werkgevers en vakbonden bereiken akkoord over thuiswerken: meer zeggenschap personeel

Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad, het overlegorgaan van werkgevers en werknemers, over de toekomst van hybride werken. Sinds corona is het plaats- en tijdsonafhankelijk werken niet meer weg te denken uit onze samenleving en de verwachting is dat het een structureler karakter krijgt.



Met het oog op die ontwikkelingen vindt de SER dat werknemers meer vrijheid moeten krijgen in hoe zij de balans kunnen vinden tussen werken op kantoor en daarbuiten. Nu is het nog zo dat werkgevers de touwtjes volledig in handen hebben. Als een medewerker na corona gedeeltelijk thuis wil blijven werken, dan heeft hij geen poot om op te staan als de werkgever weigert.