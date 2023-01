Werkloosheid blijft ondanks recessievrees dalen

Een maand eerder was dat 3,6 procent. De daling is opvallend, omdat veel economen gaan ervan uit dat de economie in een recessie terechtkomt. Vaak heeft economische krimp juist het gevolg dat er minder banen zijn.

Het aantal ww-uitkeringen lag in december ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. Het totale aantal uitkeringen in die maand lag op 149.200, wat wel iets meer was dan in december. Dat komt volgens het CBS door seizoensinvloeden, want in de winter is bijvoorbeeld in de landbouw en de bouw minder werk. In die sectoren nam het aantal uitkeringen het hardst toe.