Werknemers willen vooral graag gewaardeerd worden, nog liever dan een loonsverhoging

Sjoerd (44) werkt als gevangenis­pre­di­kant: ‘Juist hier maak ik een enorme eerlijk­heid mee’

Hij was dominee in Amsterdam, maar wilde meer met ‘twee benen in de wereld staan’. Toen er een opening kwam als gevangenispredikant, greep Sjoerd Pos (44) die kans met beide handen aan. Inmiddels is hij ruim vijf jaar werkzaam in de penitentiaire inrichting in Dordrecht. ,,Met gedetineerden kom je veel sneller tot de kern.”

30 december