Vroeger had ik drie grote dromen: een eigen boek uitbrengen, schrijven voor een groot tijdschrift en een column in een krant. Als ik dat zou hebben bereikt, nou, dan zou ik supersuccesvol en gelukkig zijn. En kijk waar ik nu sta: begin 40 en ik heb alle drie de doelen kunnen afvinken!

Maar ben ik dan ook supergelukkig? Euhm, tja. Niet per se. Een doel afstrepen is een juichmomentje, ik heb staan gillen toen ik met mijn eerste boek en een grote foto in de najaarsfolder van mijn uitgever stond. Hyperventilerend beantwoordde ik het telefoontje dat ik die felbegeerde baan als bureauredacteur had weten te bemachtigen. Maar nu, met al die successen achter me, voelt het helemaal niet zo bijzonder meer en is mijn leven nog behoorlijk hetzelfde.

Werkelijkheid valt vies tegen

Prestaties leveren geen geluk op, zegt ook Harvards geluksprofessor Tal Ben-Shahar. Wij mensen zijn hopeloos in voorspellen wat ons gelukkig gaat maken. Zo denken we dat een promotie of baan ons erg gelukkig gaat maken, maar dat valt in werkelijkheid vies tegen. Hebben we ons doel eenmaal bereikt dan kunnen we ons zelfs flink onaangenaam gaan voelen, omdat het lijkt alsof onze beste jaren al achter ons liggen. Ben-Shahar noemt dit de arrival fallacy en daarom raken volgens hem zoveel succesvolle Hollywoodacteurs verstrikt in drugsproblemen.

Nou, zo erg is het nou ook weer niet met me gesteld. Maar toen ik vandaag een vacature bij een groot tijdschrift voorbij zag komen, kreeg ik wel zo’n gevoel van ‘been there, done that’. Wat nu? Nooit meer doelen stellen? Toch wel, vindt Ben-Shahar. Werken aan een doel geeft een heleboel energie en maakt ons blij. Niet voor niks dat je kans om te overlijden net wat groter is als je met pensioen gaat. Voor je het weet ben je doelloos en voelt dat grote genieten vooral als zinloos tijdverdrijf.

Quote Werken aan een doel geeft een heleboel energie en maakt ons blij

De kunst is om niet al je pijlen op een groot doel te richten, maar om voortdurend allerlei subdoelen te stellen, zodat ze nooit opraken. Niet alleen op het gebied van werk; ook meer tijd besteden met je gezin of vrienden kan een doel zijn. Doe wat je leuk vindt, daarvan word je het gelukkigst. Vandaag maar weer mijn hardloopschoenen aangetrokken. Op naar de kwart marathon.

Meer weten over onze hersenen op de werkplek? Lees dan ook Chantals boek Ons feilbare denken op het werk: over denkfouten op de werkvloer (2018).

