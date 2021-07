Wilma maakt knuffels en tassen van de kleding van overledenen: ‘Het gaat om troost en verwerking’

Je moet als tuinman steeds meer kunnen, zien Bas en Freek: ‘We zijn groene bouwvak­kers’

30 juni ‘Met familie moet je wandelen, niet handelen’, zegt men. Toch is meer dan de helft van de ondernemingen een familiebedrijf. Lutske Bonsma bezoekt familiebedrijven in de regio. Vandaag: Bosman Tuinen uit Hoogland. ,,Het is nog nooit zo druk geweest.”