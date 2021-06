Yes! Corona is er bijna onder, maar wat betekent dat straks voor die duizenden extra GGD-medewerkers?

Ibrahim was dakloos, Emma zat alleen op kantoor. Nu installe­ren ze met elkaar regenton­nen in Rotterdam

4 juni Hij is ex-dakloze, zij adviseur. Maar Ibrahim zocht werkt en Emma ‘iets’ dat even níet achter een bureau moet gebeuren. Nu installeren ze met enkele anderen regentonnen in Rotterdam - en er volgen er nog velen. Grappig: de dingen ruiken nog naar wijn.