Zo houdt je menstruatie je niet meer tegen op je werk

Het werkritme van negen tot vijf, vijf dagen per week, past dat eigenlijk wel bij ons natuurlijke ritme? Volgens deze twee experts zijn we productiever als we beter leren luisteren naar onze persoonlijke cyclus. De menstruatiecyclus, bijvoorbeeld.

Amy Rietmeijer, coach met haar eigen bedrijf Work.Your.Cycle, helpt mensen ‘cyclisch te werken’. Wat dat inhoudt? ,,We zijn gewend lineair te werken: steeds maar doorgaan. Stilstaan is achteruitgaan, we zijn bang door anderen ingehaald te worden.’’ Zo ligt de focus vaak op het bedenken van nieuwe ideeën en die meteen uitvoeren. Daardoor slaan we volgens haar eigenlijk twee fases over: planning en reflectie. ,,Je ziet dat jonge mensen veel last hebben van burn-out. Dat heeft er ook mee te maken dat we nauwelijks de tijd nemen om te rusten en te verwerken.’’

Zelf liep ze er tegenaan dat haar werk als marketeer niet paste bij haar persoonlijke ritme toen ze een dochtertje kreeg dat slecht sliep. ,,Ik verdiepte me al jaren in timemanagement, plannen en structureren, maar je kunt nog zo effectief mogelijk werken: als je niet slaapt, heb je gewoon geen energie.’’ Inmiddels heeft ze haar opleiding tot loopbaancoach afgerond en is ze een eigen bedrijf gestart.

Quote We denken allemaal dat we uniek zijn, maar als je je cyclus gaat bijhouden en kijkt naar shifts in energie dan wordt het ritme heel voorspel­baar. Daar kun je dus op inspelen Amy Rietmeijer

De oplossing: je werkzaamheden afstemmen op je natuurlijke ritme zoals die van de seizoenen, je bioritme of je menstruatiecyclus. ,,Hoewel we denken dat we onszelf iedere dag anders voelen, zul je – als je je cyclus gaat bijhouden - al snel patronen ontdekken. Je ritme blijkt namelijk heel voorspelbaar. Daar kun je dus op je werk op inspelen.’’

Menstruatieverlof?

Werken volgens je menstruatieritme is niet nieuw. Peter de Vroed houdt zich daar al zes jaar mee bezig. Samen met zijn vrouw richtte hij toen het Menstruatie Voorlichtingsinstituut op. Ze geven veel trainingen aan bedrijven. ,,We hebben inmiddels onderzoek gedaan onder 85.000 vrouwen. Ook heb ik een apparaat gebouwd waarmee mannen de pijn van menstruatie kunnen ervaren. Je kunt het proberen uit te leggen, maar het komt pas binnen als je het mensen laat ervaren. Het is altijd een eyeopener tijdens onze trainingen.’’

Volgens De Vroeds onderzoek kost het niet rekening houden met de menstruatie zo’n negen dagen per jaar per vrouw. ,,In landen zoals Japan, Engeland, Egypte en Namibië is er al jaren menstruatieverlof. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Daarmee zeg ik niet dat elke vrouw verplicht elke maand een dag vrij moet nemen. Werkgevers moeten vrouwen vragen waar ze zelf behoefte aan hebben. Een of twee dagen rust, thuiswerken? Als je je lichaam tijd geeft om te herstellen dan wordt de tijd dat de klachten aanhouden drastisch verkort: je gaat korter menstrueren, hebt minder klachten en meer energie. Door hier meer rekening mee te houden op de werkvloer, kan een bedrijf direct 30 procent besparen op het verzuim.’’

Quote In landen zoals Japan, Engeland, Egypte en Namibië is er al jaren menstrua­tie­ver­lof Peter de Vroed

Batterij

Amy Rietmeijer richt zich meer op de individuele persoon, en hoe die volgens een natuurlijker ritme kan leven. ,,Voor vrouwen begin ik vaak met twee tot drie maanden de cyclus bij te houden. Waar de batterij van een man elke dag wordt opgeladen en continu een capaciteit heeft van 100 procent, verschilt dat bij een vrouw gedurende de menstruatiecyclus. Rondom de menstruatie - winter - daalt de capaciteit van de batterij naar 50 procent, rondom ovulatie - zomer - stijgt-ie juist naar 150 procent.’’

Elke fase heeft valkuilen en kwaliteiten. Zo is de ‘winter’ goed om tot rust te komen en nieuwe ideeën te bedenken, de ‘lente’ is geschikt voor plannen en voorbereiden, de ‘zomer’ brengt extra energie voor de uitvoering en de ‘herfst’ is voor rust, reflectie en analyse. ,,De ene fase kan twee weken duren, de andere misschien twee dagen. En daar maken we nu niet goed gebruik van’’, concludeert Rietmeijer.

Zo kun je zelf cyclisch gaan werken:

1. Krijg inzicht in je cyclus

,,Houd eens twee of drie maanden je menstruatiecyclus bij en hoe je je voelt. Als je geen cyclus hebt, kun je de vier fases van de maan volgen. Zo kun je eigen patronen maken en ervoor zorgen dat je geen fases overslaat.’’

2. Stem taken erop af

,,Denk aan kritische analyses in de ‘herfstfase’ en planningen maken in de ‘lente’. Rietmeijer: ,,Voor zzp’ers zal dat makkelijker in te richten zijn dan voor mensen met diensten in bijvoorbeeld de zorg. Misschien valt er toch iets te regelen qua bureautaken die je met een collega kunt ruilen. Of doe thuis aanpassingen, en laat bijvoorbeeld je partner de kinderen naar school brengen of probeer eerder te gaan slapen.’’

5. Neem kleine stapjes

,,Je hoeft ook niet in een keer radicaal anders te werken: als je 15 procent gezonder gaat eten of meer gaat sporten, is dat al winst. Ga je wat vaker werken op basis van je energie, dan zul je ook verschil merken. Neem kleine stapjes en plan bijvoorbeeld focustaken in de ochtend en je brainstormsessies in de middag wanneer je creatiever bent.’’

4. Ga wel het gesprek aan

,,Er zijn veel werkgevers die verandering lastig vinden, het vraagt moed om het aan te kaarten. Beredeneer niet alleen vanuit jezelf, bedenk wat een kleine aanpassing je baas kan brengen. Als je een taak op een bepaald moment in twintig minuten kunt doen, heeft je werk daar meer aan dan wanneer je drie uur nodig hebt op een dag dat het niet past bij je energie.’’

