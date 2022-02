Zo krijg je meer bij je collega's gedaan: maak gebruik van naamlettereffect

Wat voor baan je ook hebt, de kans is groot dat je iedere dag met andere mensen te maken hebt: collega’s, klanten, opdrachtgevers of leidinggevenden. Dan is het wel fijn als je anderen meekrijgt met jouw plannen. Mirjam Wiersma, spreker en auteur van Elke werkdag een topdag , weet hoe je je invloed kunt vergroten. Deze keer: namen en titels.

Heb jij afgelopen Sinterklaas een lekkere chocoladeletter gekregen? En was het je eigen initiaal, of was het de ‘s’? Want sommige chocoladeletters zijn alleen in die variant te koop. Dat vinden we eigenlijk niks, we willen het liefst onze eigen beginletters. En dat sentiment zit dieper dan ik in ieder geval zou denken.

Na orkanen is er vaak enorm veel schade en worden er hulpacties opgetuigd. Voor die hulpacties is geld nodig. Hoogleraar Jesse Chandler, zo beschrijft Cialdini in zijn boek Klein Groot, ontdekte dat de naam van de orkaan invloed had op de donaties. Als de eerste letter van de orkaan, Sandy bijvoorbeeld, overeenkomt met de eerste letter van je eigen naam is er een 260 procent grotere kans dat je doneert.

Klein experimentje

Vraag tijdens een vergadering iedereen om zijn of haar vijf favoriete letters van het alfabet op te schrijven. Je zult waarschijnlijk zien dat ze verdacht veel lijken op hun eigen naam en initialen. Bijzonder toch?

In verschillende onderzoeken is inmiddels aangetoond dat het ‘naamlettereffect’ bestaat. Wat het precies is? We hebben een voorkeur voor lettercombinaties en woorden waarin je eigen initialen voorkomen of die lijken op je naam.

Werken er meer Anneke’s bij Albert Heijn en meer Jannen bij Jumbo? Onderzoekers Van Duyck en Anseel matchten een half miljoen naamgegevens van Belgische werknemers met de naam van het bedrijf of de organisatie waar ze werkten. Tot hun eigen verbazing ontdekten ze dat er, behalve voor de letter x, meer naamlettergelijkenissen waren dan je op basis van toeval zou verwachten.

Je ziet het ook terug in beroepskeuzes, woonplaatsen en partners. Raymond Smeets’ promotieonderzoek laat zien dat mensen die een positief gevoel over zichzelf hebben, een voorkeur hebben voor zaken als letters of betekenis van hun naam.

We zijn ons niet bewust van dit mechanisme. Mannen met de naam ‘Dennis’ zijn oververtegenwoordigd in Denver en Ron in Rotterdam. Linde wordt boswachter, Diana Woei en Monique Somers weervrouwen. Michiel Boek gaat aan de slag als boekvertegenwoordiger en Haarmans, je raadt het al, als kapper.

De vraag is natuurlijk: wat moet je hiermee? Hoe kun je het naamlettereffect in je werk inzetten? Denk eens aan zaken die belangrijk zijn voor je werk, die je zelf een naam geeft. Voorstellen, plannen, adviezen, ideeën in offertes.

Memo aan een collega

Een concreet voorbeeld. Misschien schrijf je een memo aan een collega met een voorstel waar je echt in gelooft. Geef je voorstel een naam waarin de initialen van je collega in voorkomen of een naam die lijkt op je collega’s naam of te maken heeft met de betekenis.

Het effect is klein, er zijn krachtiger mechanismen. Maar er zijn situaties waarin je alle hulp kunt gebruiken. De header van je email, de titel van je advies, de naam van je voorgestelde oplossing: misschien is het net dat zetje dat van een voorstel een zakelijk succes maakt.

