Zo maak je in de eerste sollicitatieronde al indruk

Solliciteren tijdens een pandemie is lastig. Veel branches liggen stil en het aantal vacatures loopt terug. Daarom geven we je samen met Intermediair wekelijks tips om ook tijdens de coronacrisis het beste uit je sollicitaties te halen. Deze week: hoe val je op, nog vóórdat het aankomt op assessments en sollicitatiegesprekken?

Voor sommige mensen is solliciteren een tweede natuur geworden. Voor anderen is het 20 jaar geleden dat ze een cv hebben opgestuurd. Toch is het belangrijk, ongeacht je sollicitatie-ervaring, om het antwoord te weten op de volgende vragen: hoe laat je je cv goed aansluiten op een vacature, en wat maakt een goed cv?Het juiste benadrukkenDe grafische vormgeving van je cv is een kwestie van smaak. Uiteraard kun je in dit digitale tijdperk niet meer aankomen met een simpel Word-bestandje; websites en templates genoeg voor het maken van een mooi ontwerp.

Daarnaast zijn er inhoudelijk altijd een aantal eigenschappen of vaardigheden die belangrijk zijn om op je cv te noemen. Ongeacht de functie waarop, of de branche waarin je solliciteert. Of je nu advocaat bent of klachten afhandelt in een callcenter: goede communicatieve vaardigheden zijn altijd belangrijk.

Om dit goed hard te maken in je cv, moet je nadenken over wat collega’s, leidinggevenden en klanten hebben gezegd over jouw communicatieve vaardigheden. Zijn er bepaalde taken of situaties waar je deze extra hebt kunnen laten zien? Gebruik deze voorbeelden dan in je cv. Zet voor jezelf alle situaties op een rij waarin je anderen hebt aangestuurd of de kar hebt getrokken. Leidinggeven, organiseren en het goed kunnen inspringen op onvoorziene omstandigheden – en deze managen – zijn kwaliteiten die elke werkgever zoekt in een sollicitant.

Beter dan een technisch verhaal

Maar maak het niet te specifiek. Schrijf bijvoorbeeld: ‘Een team van 12 mensen geleid dat de gestelde doelstellingen 3 opeenvolgende kwartalen heeft overtroffen’. Dat is voor een recruiter beter te begrijpen dan een gedetailleerd of technisch verhaal. Kun je daarnaast in een functie verschillende rollen aannemen, ben je een doorzetter en ben je betrouwbaar? Zet het op je cv.

Geef voorbeelden van hoe collega’s op jou konden bouwen om iets voor elkaar te krijgen in vorige functies. Probeer ook aan te geven of de door jou behaalde resultaten voortkomen uit persoonlijke motivatie. Sluiten bepaalde interesses van jou duidelijk aan bij het bedrijf waar je solliciteert? Dat is aantrekkelijk; benadruk dat in je cv.

Extra opvallen?

Je hebt een goed cv, zowel qua inhoud als vormgeving. Wat nu? Je zou kunnen kiezen om je sollicitatie extra kracht bij te zetten door te bellen voor je je cv instuurt. Daarbij de recruiter passeren is niet verstandig, meent talent acquisition partner Gijs ter Kuile. „Je kunt het beste contact opnemen met diegene die als contactpersoon bij de vacature staat. Die is namelijk verantwoordelijk voor de eerste selectie.”

Mocht je besluiten te bellen, zorg dan dat je goed bent voorbereid. „Bel alleen als je relevante vragen hebt. Anders niet”, zegt HR-business advisor Madelon van den Hoven bij Deloitte. Vragen of de vacature nog open staat bijvoorbeeld, heeft geen zin. „Als dat niet zo was, zou de vacature niet meer online staan. Je kunt beter goede inhoudelijke vragen stellen.”

Is een motivatiebrief schrijven niet echt jouw ding? Een videosollicitatie kan weleens dé manier zijn om jezelf onder de aandacht te brengen van de werkgever:

