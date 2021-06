Zo overleef je een narcistische manager

Een narcist is, simpel gezegd, een egoïstische manipulator, een wolf in schaapskleren. Toch is hij, het overgrote deel van de narcistische managers is man, niet zo makkelijk te herkennen. Dat blijkt uit onderzoek van Vlottes. Zelfs doorgewinterde selecteurs prikken daar bij sollicitaties niet doorheen. Juist omdat narcisten zo’n vlotte babbel hebben, charismatisch zijn en intelligente plannen beschrijven. Het duurt minstens een half jaar voordat de eerste problemen aan het licht komen. Vlottes: ,,Maar het kan ook jaren duren.’’ Vaak is het iemand uit de omgeving die erop wijst. ,,Of je herkent het omdat je er al eerder mee te maken hebt gehad.’’