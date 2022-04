24.000 zonnepanelen boven de aardbeien in West Betuwe

Eerder al gaf de gemeente West Betuwe aan mee te willen werken aan de proef. Een eerdere initiatiefnemer heeft zich teruggetrokken, waardoor er ruimte kwam voor Van As en GroenLeven om mee te doen. Mogelijk is dit een werkwijze die straks op grote schaal toegepast kan worden in de Betuwe.



Er is al een proef gaande boven bessen in Wadenoijen en de eerste resultaten daar zijn positief. Het zachte fruit onder de zonnepanelen wordt beter beschermd en het terrein levert meer inkomsten op door de duurzame energiewinning. En natuurlijk profiteert het milieu hiervan, zo is de verwachting.