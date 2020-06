240 medewerkers fruitbedrijven in Rivierenland preventief getest na corona-uitbraak

updateGELDERMALSEN/ ENSPIJK - Een groot aantal medewerkers van fruitbedrijven Fruitmasters in Geldermalsen en Vogelaar-Vredehof in Enspijk wordt door de GGD preventief getest op het coronavirus. Dit omdat er onlangs 13 medewerkers besmet bleken.

De GGD Gelderland-Zuid besloot daarop 240 medewerkers van de twee bedrijven te testen. Van Fruitmasters werden 160 van de 600 medewerkers getest. Bij Vogelaar-Vredehof gaat het om alle 80 medewerkers.

De besmette personen zijn zowel vaste medewerkers als Nederland als arbeidsmigranten. Volgens de GGD is het virus mogelijk verspreid vanuit twee kleine kantoortjes in de bedrijven. ,,Het gaat om een klein kantoortje in de productiehal waar stickers uitgedraaid worden. Het vermoeden is dat daar de besmettingen hebben plaatsgevonden’’ zegt Wendel van Maldegem van Vogelaar-Vredehof in Enspijk. ,,Het is voor de werknemers natuurlijk heel vervelend. Tot nu toe zijn er tot onze opluchting geen ernstig zieken maar de impact op deze medewerkers en hun families is groot.’’

Alle personen die worden getest mogen blijven werken, maar worden wel in thuisquarantaine geplaatst om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit kregen zij dinsdag per brief te horen. De quarantaine wordt opgeheven zodra blijkt dat zij niet besmet zijn.

Ontstaan op kantoor

De GGD stelde na meerdere signalen over besmettingen bij de twee bedrijven een onderzoek in. Daaruit bleken meteen een derde van de geteste personen besmet. De besmetting is zeer vermoedelijk ontstaan in een kantoorruimte in de productiehal van beide bedrijven.

Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, laat weten dat de bedrijven ‘adequate maatregelen hebben genomen’. ,,Op het werk is de kans op besmetting zeer klein. Met de thuisquarantaine naast het werk willen we besmetting in het sociale verkeer voorkomen.’’