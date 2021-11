27-jarige man vermist in Asperen sinds zondagavond: Burgernet roept publiek op naar hem uit te kijken

QR-code voor sportscho­len valt niet goed: ‘Zonde om mensen met gezonde levens­stijl de deur te moeten wijzen’

TIEL – ,,Zijn we net een beetje opgekrabbeld, krijgen we dit.’’ Het besluit van het demissionair kabinet dat bezoekers vanaf zaterdag alleen de sportschool in mogen met een QR-code, valt niet in goede aarde in Rivierenland.

4 november