36 miljoen kubieke meter water opslaan? ‘Dat kan ook gewoon ondergronds, hoor!’

Grootscha­lig onderhoud Zwaanskui­ken­brug: voetgan­gers en fietsers kunnen over pontons

De Zwaanskuikenbrug over het Merwedekanaal nabij Hei- en Boeicop is sinds deze week afgesloten voor alle verkeer en de scheepvaart. Een aannemer is in opdracht van de provincie Zuid-Holland begonnen met grootschalig onderhoud.

17 januari