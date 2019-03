47-jarige verdachte dodelijke steekpartij vrijgelaten, rechter besluit over voorarrest jonge Tielenaar

RIVIERENLANDERS Hendrika had ‘de mooiste vakantie­baan ever’: strand­wacht op Terschel­ling

11:11 NEERIJNEN Hendrika Jager (39) werkt voor Waterschap Rivierenland in het voormalige Koetshuis tegenover Kasteel Neerijnen. ,,We zaten eerst in Varik. We bereiden de versterking van de dijken voor in een gebied van de A2 tot aan Tiel. Dat vraagt om een brede afstemming. Met gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en mensen die aan de dijk wonen.’’