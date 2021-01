70.000 euro schade door vuurwerk in West Betuwe rond jaarwisseling, maar nog geen daders

Dorpsbelangen en Leefbaar Lokaal Belang hadden kritische vragen gesteld aan het college over de aanpak. Vooral de rommel in Beesd, waar de gemeente traag zou hebben gereageerd, leverde kritiek op. En nog steeds ligt er vuurwerkrommel op met name rotondes in de gemeente.

Vernielingen

Mede door het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen was het in het algemeen iets rustiger dan vorig jaar in West Betuwe. In 24 dorpen en stadjes was het duidelijk rustiger, de uitzonderingen vormden de dorpen Waardenburg en Beesd waar zelfs de ME werd opgetrommeld bij rellerige opstootjes en branden. De schade is overigens wel 40.000 euro lager dan de schade in de jaarwisseling 2019/2020. Die 70.000 euro werd niet alleen in de nieuwjaarsnacht, maar ook in de aanloop ernaartoe veroorzaakt door onbekende daders. Het gaat om vernielde borden, straatkolken, afvalbakken en ander straatmeubilair. Het betekent voor de gemeente West Betuwe een tegenvaller op de begroting, er was slechts 15.000 euro schade begroot.