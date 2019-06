A15 dicht na zware aanrijding bij Wadenoijen

Een werkplaats op wielen in Opijnen

8:36 OPIJNEN ,,Ik hoop dat de Knutsbus heel lang blijft", klonk het maandag op het schoolplein van de Rietschoof in Opijnen. De Knutsbus is een werkplaats op wielen voor ‘creatief hergebruik’. In de aanloop naar het festival Ode aan de Linge in het Lingepark in Geldermalsen staat de bus op verschillende schoolpleinen.