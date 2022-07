Aandacht in Den Haag vragen voor verkeer en radartoren in West Betuwe

Bijna een maand blijft het stil op de dijk na jaar van hard werken

Van 1 tot en met 22 augustus heerst er even een weldadige rust op de Waalbandijk tussen Waardenburg en Gorinchem. Na een jaar van koortsachtig werken is het dan bouwvakvakantie. Ook het informatiecentrum aan de Waalbandijk 60 in Haaften is in die weken gesloten.

20 juli