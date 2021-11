Action maakt hotspot van een schandvlek in centrum Geldermalsen

Horeca in Rivieren­land maakt de borst weer nat voor nieuwe lockdown: ‘Ik hou rekening met sluiting tot einde jaar’

TIEL/GELDERMALSEN/OPHEMERT/OPHEUSDEN - De horeca in het Rivierengebied is zwaar teleurgesteld in de nieuwe coronamaatregelen die de overheid vrijdagavond aankondigt. Die houden in dat restaurants en cafés drie weken lang om 20.00 uur hun deuren moeten sluiten. ,,Wij kunnen helemaal niks met dit tijdstip als je een diner wilt draaien.’’

12 november