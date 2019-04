Advocaat Club Rodenburg: ‘incidenten niet uit te sluiten, het is geen schaakvereniging’

De eigenaren van de club betreuren desondanks dat er - naar verluidt aan een undercover agent - een pil is verkocht. ,,Dat zich dit heeft voorgedaan, ook al is dit via een pseudoverkoop gegaan, betreuren de eigenaren en ze ontlopen hun verantwoordelijkheid niet. Maar meer dan hun uiterste best doen, kunnen ze simpelweg niet.’’



Ook Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat drugsgebruik in een horecazaak niet voor 100 procent te voorkomen is. ,,Zo mag je je gasten niet fouilleren. We adviseren goede afspraken te maken met gemeente en politie,’’ zegt een woordvoerder.