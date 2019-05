Advocaat pianostemmer wil grootschalige zoekactie naar hamer waarmee dominee werd geslagen

B. reed op 21 november 2017, nadat hij vermoedelijk in een vlaag van woede dominee Wassenaar had neergeslagen, naar zijn tante in Wadenoijen. B. zou die dag de piano in de kerk van Rhenoy stemmen.



Nadat hij bij zijn tante zijn daad had opgebiecht, kreeg hij daar een hartaanval en belandde een tijd in coma.