Agrariërs mogen arbeidsmigrant meer leefruimte geven, maar moeten wel toestemming vragen

Dat maakt de gemeente West Betuwe bekend. Op dit moment delen seizoensarbeiders vaak een woonruimte, wat de kans op verspreiding van het coronavirus groter maakt. Begin juni bleek dat van de 202 geteste medewerkers van fruitgroothandel Fruitmasters in Geldermalsen 23 mensen besmet waren met het cornonavirus. Ook bij personeel van teeltbedrijf Vogelaar-Vredehof in Enspijk waren besmettingen.

Dat sommige seizoensarbeiders of arbeidsmigranten met vier mensen een woning delen is in deze tijd onwerkbaar, stelde de VVD-fractie toen. Volgens de partij zijn er meerdere ondernemers die toestemming nodig hebben om personeel in caravans op hun terrein te laten overnachten, zodat ze met maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden in één ruimte zijn.