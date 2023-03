Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis staken op 16 maart

Passagiers cruisesche­pen gaan Gorinchem ontdekken: ‘Amerikanen zijn dol op oude stadjes’

Meer dan vijfhonderd cruiseschepen meren de komende maanden aan in Gorinchem. De passagiers gaan aan de hand van lokale gidsen de stad ontdekken. ,,Een bezoek aan Gorinchem is zo interessant dat we zelfs nieuwe cruisemaatschappijen mogen begroeten.’’