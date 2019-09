Alemse ontuchtzaak met 24 jonge slachtoffers gaat verder: wat wordt de strafeis?

liveZUTPHEN - Welke straf eist de officier van justitie tegen een 46-jarige man uit Alem voor het plegen van ontucht met jonge meisjes en het vervaardigen en downloaden van kinderporno? En wat is het verweer van zijn advocaat? Dat zal vandaag duidelijk worden tijdens de tweede en laatste dag van het proces in de rechtbank van Zutphen.

Sinds gisteren is in volle omvang duidelijk waarvan de man allemaal verdacht wordt. Zeker acht jaar heeft hij vriendinnetjes van zijn dochters gefotografeerd en gefilmd, bij hem thuis, zonder dat zij het in de gaten hadden. Dat gebeurde onder andere tijdens het omkleden, of op het toilet.

Basisschoolleeftijd

Maar de man deed meer. Tijdens logeerpartijtjes in zijn huis ontkleedde en betastte hij meisjes terwijl ze sliepen. Ook daar maakte hij beelden van. En volgens de officier van justitie ging hij bij één meisje met zijn vingers nog verder. Op veel afbeeldingen was ook zijn eigen geslachtsdeel te zien. De lijst van slachtoffers telt 24 meisjes, grotendeels van de basisschoolleeftijd. Tot de slachtoffers behoort ook een nichtje van toen drie jaar oud.

De verdachte heeft inmiddels alle zaken waarvan hij verdacht wordt, bekend. Dat deed hij volgens de officier van justitie in stapjes, en steeds pas als agenten hem tijdens de verhoren met nieuwe bewijzen confronteerden. In totaal zijn ruim 35.000 kinderpornografische afbeeldingen op zijn apparatuur gevonden. De vraag is of er niet nog meer is. De verdachte zegt van niet, maar vlak voor zijn aanhouding vernietigde hij meerdere harde schijven en gooide ze weg. Ze zijn nooit teruggevonden.

Intensief en langdurig

Deskundigen hebben bij de verdachte een pedofiele stoornis vastgesteld, en stellen dat hij ‘vermijdend gedrag’ vertoond. Hij zegt dat hij nu schoon schip maakt, maar de deskundigen vragen zich af of dat wel zo is. Ze denken dat hij een langdurige intensieve behandeling nodig heeft en adviseren tbs met voorwaarden. Vandaag wordt duidelijk of de officier van justitie dat ook zo ziet.

De procesdag begint vandaag om 9.00 uur met een besloten deel. De advocaten van de slachtoffers zullen dan hun vorderingen (zoals smartengeld) uitspreken. Als dat gebeurd is, gaat de zitting weer verder in de openbaarheid. Dat is op z’n vroegst om 10.00 uur.