Alle bedrijven in buitengebied West Betuwe krijgen bezoek van gemeente

GELDERMALSEN - Alle eigenaren van (boeren)bedrijven in het buitengebied van de gemeente West Betuwe krijgen de komende tijd bezoek van iemand van de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Met de bezoekjes wil de gemeente een beeld krijgen van wat er speelt op de erven. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de opdracht binnen de gemeente voortkomt uit landelijke zorgen rond ondermijning. ,,Zeker in Brabant speelt dat, maar ook bij ons zien we dat er wietkwekerijen zijn opgerold of dat criminelen boeren dwingen om hun loods te laten gebruiken.’’ Maar de controleurs letten ook op andere dingen. Denk aan illegale bebouwing, kleine bedrijfjes waar nog geen vergunning voor is. Er kan best veel op het platteland, maar niet overal is een vergunning voor.’’

Woord ‘controle’ wordt vermeden

De controle vindt niet plaats op één dag, maar wordt uitgesmeerd over de komende weken. ,,We gaan bedrijven niet vertellen wanneer we komen, natuurlijk. Dan doen ze even iets weg wat ze daarna weer terugzetten.’’

Toch wordt het woord ‘controle’ vermeden op het gemeentehuis in West Betuwe. ,,Het is echt een bezoek. Het is niet omdat we denken dat er iets niet in orde is. Er wordt netjes aangebeld en gevraagd of we even op het erf mogen kijken.’’ De controleurs van onder meer politie, brandweer en omgevingsdienst gaan in wisselende samenstellingen op pad.

LTO ziet controle wel zitten

De eigenaar van de boerderij of ander bedrijf mag de bezoekers weigeren. ,,Dat staat ze vrij. Het is vrijblijvend. Maar dat zorgt er wel voor dat er argwaan is natuurlijk.’’