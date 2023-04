Alles droog en warm bij eerste Betuwse festival van het seizoen

En het festivalseizoen 2023 is ook in de Betuwe voor geopend verklaard: vrijdagavond en zaterdag is Festivate in Deil traditioneel het eerste tentfeest. Vrijdagavond goed voor zo’n 1500 bezoekers, op zaterdag zal het er net om hangen of bij het maximale aantal van 4000 bezoekers het bordje ‘vol’ naast de kassa kan.