Angstige momenten tijdens wilde achtervolging door Betuwe: ‘Normaal zie je zoiets alleen op tv’

Mosquito HK529-mo­tor van 600 kilo na 74 jaar in de grond nu in het Vurens museum

29 mei Een vliegtuigmotor die bijna 74 jaar lang in de grond bij Amsterdam lag, is vanaf maandag te zien in het Vliegeniersmuseum in Fort Vuren. Donderdag werd het zeshonderd kilo wegende gevaarte op zijn plek gehesen. ,,De modder eraf bikken duurde een week.”