Anita bij voorjaarsconcert in Deil helemaal weg van stuk over Repelsteeltje: ‘Muziek maken feestje voor iedereen’

Er moesten zelfs vijftig stoelen erbij worden gezet zaterdag in Deil. Het voorjaarsconcert van fanfarekorps De Volharding was weer een muzikaal feestje voor bezoekers én voor de blazers en slagwerkers, voornamelijk afkomstig uit Deil en Enspijk.

Anita van Gelderen (55) speelt al zo’n dertig jaar bugel bij De Volharding. Ook zij had uitgekeken naar het optreden in dorpshuis ’t Duifhuis. ,,We hebben altijd twee concerten vroeg in het jaar. Eerst was daar het Warm Winterconcert in de kerk van Enspijk en daarna hebben we ons vanaf half januari voorbereid op deze Night of the Proms.”

Malle Babbe en ABBA

Het muzikale aanbod voor zo’n 150 toehoorders was gevarieerd. Van Sir Duke, een evergreen van Stevie Wonder tot aan Top of Rob, een medley van hits van zanger Rob de Nijs. Dus galmden de klanken van Banger Hart, Malle Babbe en Zondag rond 21.30 uur door de zaal. Net als Abba’s Thank You for The Music, toepasselijk op zo’n reis door het muzieklandschap.

Quote De avond voor de uitvoering hebben we dit speciaal nog een keer gerepe­teerd. Je wilt dat het goed klinkt Anita van Gelderen, Fanfarekorps De Volharding

,,Maar het meest speciaal vond ik onze uitvoering van Rapunzel, in het Nederlands Repelsteeltje”, blikt Van Gelderen terug. ,,Dat is zo’n mooi stuk. In het ritme van de muziek vertelde Netty van Vrouwwerff, zelf ook muzikant, het verhaal van Repelsteeltje. Die afstemming tussen woord en muziek luistert zo nauw. De avond voor de uitvoering hebben we dit speciaal nog een keer gerepeteerd. Je wilt dat het goed klinkt.”

Ook weer in openlucht

De concertavond in ’t Duifhuis werd geopend door het jeugdorkest, daarna was het de beurt aan het tamboerkorps. Als straks de dagen langer worden, zal de fanfare ook weer geregeld in de openlucht te horen zijn.

,,Ons korps telt zo’n 35 leden uit de twee dorpen”, vertelt Van Gelderen. ,,We treden op tijdens de jaarmarkten in Enspijk en Deil, uiteraard ook op Koningsdag. We speelden altijd tijdens de Rode Kruis Bloesemwandeltocht in Geldermalsen. Niet iedereen lukt dat nog te voet, oudere leden doen zittend in een kar mee. Zo blijft muziek maken met het korps een feestje voor iedereen.”