Anna, de goede vriendin van Ksenia, kwam om bij drama in Geldermalsen: ‘Nu blijft ze voor altijd jong’

MET VIDEO Kinderen stoepkrij­ten laatste boodschap aan omgebracht Dani (6) uit Geldermal­sen: ‘Rust in vrede’

‘Rust zacht Dani', ‘rust in vrede Dani’, ‘neem je rust Dani’: het zijn de kreten die in stoepkrijt zijn vastgelegd op het trottoir voor basisschool De Morgenster in Geldermalsen. In groepjes praten ouders dinsdagochtend op en buiten het schoolplein met elkaar over het overlijden van een van de leerlingen: het jongetje (6) en zijn moeder (38) werden maandagochtend levenloos gevonden in hun huis aan de Emmalaan.

12:16